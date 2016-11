CHAMPIONNAT ARABE DES CLUBS DE BASKET-BALL Le GSP à une victoire des quarts de finale

Les basketteurs algériens du GS Pétroliers se sont imposés face à leurs homologues saoudiens

d'Al Fath, sur le score de 83 à 71, (mi-temps: 46-26), en match comptant pour la 4e journée du groupe A du Championnat arabe des clubs champions, disputé avant-hier à Sousse (Tunisie). C'est la deuxième victoire des Pétroliers, vice-champion en titre, après celle obtenue lors de la première journée face au Sporting d'Alexandrie (71-65), contre une défaite devant l'AS Salé (74-70). A la faveur de ce succès, les Algériens qui sont assurés de jouer les quarts de finale, partagent la 2e place du groupe A avec le Sporting d'Alexandrie et Al Fath avec un total de 5 points, derrière les Marocains de l'AS Salé (6 points) qui sont toujours invaincus dans la compétition. Pour leur dernier match de poule, prévu hier, les Pétroliers devaient être opposés à Al Hikma (Liban). 10 clubs scindés en 2 poules (A,B) prennent part à cette 29e édition du Championnat arabe des clubs champions de basket-ball. Le groupe B est composé de l'Etoile sportive du Sahel, tenant du titre et club organisateur, aux côtés de son compatriote le DS Grombalia et des équipes d'Al Minaa (Irak), Al-Sib (Oman) et Al Gharrafa (Qatar). A l'issue du premier tour, les quatre premiers de chaque poule se qualifient pour les quarts de finale.