FC PORTO Madjer plaide pour Brahimi

L'ancienne star du FC Porto, l'Algérien Rabah Madjer, a estimé hier, que son compatriote Yacine Brahimi, relégué au statut de remplaçant cette saison, méritait amplement sa place au sein du onze des «Dragons», appelant l'entraîneur Nuno Espirito à «profiter des qualités intrinsèques du joueur». «J'estime que Brahimi a prouvé qu'il a sa place dans le onze de Porto. Je ne suis pas en train de m'interférer dans les affaires techniques de son entraîneur, mais un joueur comme lui devrait constituer un atout de taille pour tout coach», a déclaré Madjer au journal Ojogo. Brahimi, qui en est à sa troisième saison avec les Dragons, vit une première partie d'exercice délicate. Il est rarement utilisé par Espirito qui a pris les commandes techniques de Porto l'été dernier. «Brahimi a prouvé face au Nigeria (défaite de l'Algérie 3-1) qu'il restait un joueur très important et que l'on pouvait miser sur lui. Le laisser sur le banc est préjudiciable et pour lui et pour son équipe», a ajouté Madjer qui avait offert à Porto la coupe d'Europe des clubs champions en 1987.