LIGUE 1 MOBILIS - 10E JOURNÉE Choc à Oran et derby à Blida

Le choc ASMO-USMB, entre anciens pensionnaires de l'élite et le derby de la Mitidja, entre Boufarik et l'Arba seront à l'affiche de la 10e journée de Ligue 2 Mobilis, prévue ce week-end.

En même temps, le nouveau leader, la JSM Béjaïa sera probablement sur du velours en accueillant le modeste 13e, le MC Saïda. Le duel ASMO-USMB mettra aux prises des équipes qui se portent bien en ce début de saison, comme en témoignent les bons résultats qu'ils ont réussi à concrétiser au cours de la précédente journée.

Les Blidéens s'étaient imposée (1-0) dans l'autre derby de la Mitidja contre le WA Boufarik, au moment où les Asémistes étaient allés chercher un bon nul (1-1) contre l'ex-leader, le Paradou AC.

Une bonne forme qui laisse donc présager un duel au sommet entre l'ASMO et l'USMB, comme à Blida, où le WA Boufarik et le RC Arba devraient proposer un beau spectacle.

Le WA Boufarik voudra probablement se racheter de sa défaite contre le voisin blidéen lors de la précédente journée, au moment où le RCA, actuelle lanterne rouge avec trois longueurs de retard sur l'avant-dernier, essayera de profiter de l'engouement que suscite ce derby pour se relancer dans la course au maintien. Pour sa part, le nouveau leader, la JSM Béjaïa devrait engranger les trois points de la victoire à l'occasion de la réception du MC Saïda, au moment où l'ancien leader, Paradou AC sera appelé à effectuer un périlleux déplacement chez l'Amel Boussaâda (10e) mais avec seulement deux longueurs d'avance sur le premier club non relégable.

D'autres matchs intéressants sont inscrits au programme de cette 10e journée, particulièrement les duels entre clubs de milieu de tableau: CA Bordj Bou Arréridj - JSM Skikda et ASO Chlef - CRB Aïn Fakroun.

Même entre clubs de bas de tableau, les débats s'annoncent intéressants, particulièrement à Biskra, où l'USB (11e) de Mounir Zeghdoud reçoit le GC Mascara (15e).

Le derby AS Khroub - MC El Eulma s'annonce tout aussi chaud, malgré le huis clos, car l'absence du public devrait constituer un avantage pour le club visiteur qui, du coup, devrait jouer ses chances à fond avec l'espoir de réussir un bon résultat, qui lui fera quitter la peu reluisante 14e place qu'il occupe actuellement.

Outre le duel ASK - MCEE, deux autres matchs sont prévus sans public, en raison du huis clos qui pèse sur les clubs hôtes, à savoir: ASO Chlef - CRBAF et WAB - RCA.



Programme des matchs:



Demain:

ASK-MCEE (15h, à huis clos)

ASO-CRBAF (16h, à huis clos)

CABBA-JSMS (16h)

AB-PAC (15h)

ASMO-USMB (15h)

WAB-RCA (15h, à huis clos)

USB-GCM (15h)

Samedi:

JSMB-MCS (16h).