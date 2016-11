LIGUE D'ALGER DE VOLLEY-BALL L'AG Élective aujourd'hui

L'assemblée élective de la Ligue algéroise de volley-ball se tiendra aujourd'hui à partir de 11h à la salle de réunion de l'Odej à Alger-Centre pour élire le nouveau président et le bureau exécutif pour le mandat olympique 2016-2020. La nouvelle composante de l'assemble générale de ligue comprend 31 participants, le cumul de fonctions n'est donc pas toléré. Après étude des candidatures reçues, la commission n'a retenu qu'un seul postulant à la présidence et remplissant les critères, en l'occurrence le président sortant Lahoucine Clous, par contre, celle de Rahim Amalou, mandaté par le club de Ruba Ben Aknoun, a été rejeté. En ce qui concerne le bureau exécutif, on a enregistré uniquement sept candidatures et aucune de sexe féminin, conformément au nouveau statut des ligues. Pour conclure le constat, ces élections ne provoquent, selon toute vraisemblance, aucun engouement du côté des candidats pour briguer un poste au sein de la ligue depuis l'ouverture des candidatures lors de l'assemblée générale ordinaire, tenue le 30 octobre 2016 à ce jour.