LILLE Benzia poussé vers la sortie

En passe d'être racheté cet hiver par un nouvel investisseur, le LOSC songe à renouveler profondément son effectif. En effet, quatre joueurs se retrouvent aujourd'hui clairement menacés. Junior Tallo (23 ans, aucun match cette saison), Yassine Benzia (22 ans, sept apparitions, aucun but), Ryan Mendes (26 ans, neuf apparitions, un but) et Eric Bauthéac (29 ans, neuf matchs, aucun but) comme l'indique Maxifoot. Ces quatre joueurs seraient priés de quitter le club si une nouvelle équipe dirigeante se met en place d'ici janvier. La situation de Benzia est très confuse et sa participation à la CAN semble compromise.