OLYMPIQUE LYONNAIS Ghezzal rechute de nouveau

L'attaquant international algérien de l'Olympique Lyonnais, Rachid Ghezzal, fraîchement rétabli d'une blessure à l'aine, a rechuté hier et semble incertain pour le prochain match de championnat contre Lille OSC, selon des médias locaux. «Ghezzal a été victime d'un souci physique à l'entraînement et a quitté ses coéquipiers prématurément. Il semblait souffrir de l'aine, ce qui le rend incertain de participation au prochain match contre Lille», a rapporté un journaliste du site Sport365, présent à la séance d'entraînement de hier matin. Le frère cadet de l'ex-international algérien, Abdelkader Ghezzal, avait contracté cette blessure le 5 novembre dernier, lors de la victoire de son équipe (2-1) contre le SC Bastia, et le premier diagnostic médical avait prédit qu'il serait «absent pendant au moins trois semaines». Seulement, après avoir bénéficié de quelques jours de repos, le jeune Algérien a passé une IRM rassurante lundi, avant d'enchaîner avec deux entraînements spécifiques. Le fait que tout se soit bien passé jusqu'ici avait laissé présager que Ghezzal allait pouvoir revenir à la compétition plus tôt que prévu.

L'Algérien a ainsi repris l'entraînement collectif hier, pour continuer à préparer le déplacement à Lille, mais il a rechuté pratiquement dès l'entame de cette séance. Ghezzal attend de passer de nouveaux examens médicaux, pour être fixé sur son état de santé, mais certains médias ont déjà anticipé son forfait pour le prochain match de Ligue 1, prévu demain (20h45) en déplacement à Lille, car convaincus que les prochaines 48 heures seront insuffisantes pour le remettre entièrement sur pied.

L'OL devrait cependant pouvoir compter sur Mathieu Valbuena, Maciej Rybus et Gaëtan Perrin, de nouveau opérationnels, alors que l'international français Nabil Fekir est suspendu.