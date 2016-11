PAUL PUT, COACH DE L'USMA "Les Verts peuvent se qualifier au Mondial"

L'ancien sélectionneur du Burkina Faso et actuel entraîneur de l'USM Alger, le Belge Paul Put, estime que les chances de la sélection algérienne dans la course au Mondial 2018 restent intactes. «La sélection algérienne, qui demeure à mes yeux la meilleure d'Afrique, peut se qualifier au Mondial, il faut lui faire confiance et garder espoir. Rien n'est encore perdu, mais ce sera compliqué tout de même», a déclaré avant-hier en conférence de presse le technicien belge, qui garde en mémoire sa performance avec la sélection burkinabée dans les éliminatoires du Mondial 2010. «Quand j'étais au Burkina Faso, on a commencé avec zéro point sur six, mais on a remporté tous les autres matchs par la suite, ce qui nous a permis de disputer les barrages face à l'Algérie. Rien n'est impossible dans le football», a t-il précisé tout en appelant les Verts à faire preuve de solidité sur le plan défensif.

«Dans ce genre de tournois, il faut surtout être solide derrière et ne pas encaisser beaucoup de buts», a-t-il souligné. Put n'a pas d'autre part ménagé les superchampions d'Algérie et ses prédécesseurs avec lesquels l'USMA a vraisemblablement perdu beaucoup de temps.

«L'USMA n'a ni leader, ni fond de jeu», tonne le technicien belge qui réclame un peu de temps pour apporter sa touche et améliorer le rendement de la formation de Soustara. «J'ai tenu une réunion avec le président du club et je lui ai demandé de m'accorder un peu plus de temps. Je ne peux rien faire en l'espace de 15 jours, mais l'USMA sera différente dans quatre semaines. Je veux donner un fond de jeu à cette équipe et faire plaisir au public usmiste. C'est mon challenge. J'aime le beau jeu.

C'est ma philosophie et je vais essayer de l'appliquer. Mes joueurs ont encore des difficultés à se concentrer et à l'assimiler, mais je leur fais confiance. Ce sont de bons joueurs», dira Put, avide de gagner son premier match avec l'USMA aujourd'hui à l'occasion du derby contre le NAHD. «Ce sera un match compliqué. J'ai vu que les matchs sont très serrés dans le championnat algérien où les scores sont également étriqués. On mise beaucoup sur la force et la combativité», a-t-il avoué.