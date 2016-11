SÉLECTION NATIONALE DE HANDBALL (DAMES) Semir Zuzo engagé par la FAHB

La Fédération algérienne de handball a engagé le technicien franco-bosniaque Semir Zuzo pour renforcer le staff de la sélection nationale féminine et diriger éventuellement la sélection masculine, sans entraîneur après le départ de Salah Bouchekriou. Ancien international français (55 sélections) et titulaire d'un DESS de management du sport dans l'événementiel et les loisirs sportifs, Semir Zuzo (40 ans) a déjà entamé sa mission avec la sélection féminine, qui effectuera du 14 au 22 novembre un stage de préparation en France, en prévision de la 22e coupe d'Afrique des nations qu'abritera l'Angola du 28 novembre au 7 décembre 2016. L'EN est renforcée par 11 joueuses évoluant en France, à savoir: Amel Ait Ahmed, Sihem Hemmisi, Najah Souli (St Etienne),Nadia Bellakhdar (Noisy le Grand), Benabdelatif (Merignac HB), Amina Boudjellal, Souad Titou (Bergerac), Leila Hadi (Yutz), Douna Haouam (US Alfortville), Ines Merad (Chambray) et Tizi Nabila (Brest Bretagne).