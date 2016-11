TOURNOI HAMMAMET «OPEN» DE TENNIS Inès Ibbou éliminée du tableau double

La joueuse de tennis algérienne Inès Ibbou et son équipière française Louise Lampla sont éliminées du tableau double du tournoi international Hammamet «Open», organisé du 14 au 20 novembre 2016 en Tunisie, après leur défaite par deux sets à zéro contre la paire italienne, composée de Francesca Bullani et Federica Prati. La championne d'Afrique 2015 et Lampla ont été dominées (6-3, 6-4) et quittent donc prématurément ce tournoi international, doté d'un prize-money de 10 000 USD. Ibbou (17 ans) est cependant toujours en lice dans le tableau simple, dont elle a disputé le premier tour hier, contre la Néerlandaise Dewi Dijkman (18 ans).