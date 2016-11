MONDIAL 2022 Raouraoua en route vers le Qatar?

Par Lounès MEBERBECHE -

C'est une information qui a fait le buzz ces 24 dernières heures sur la Toile et qui n'est pas loin de tout fondement. Il s'agit du probable départ du président de la Fédération algérienne de football (FAF), Mohamed Raouraoua, qui serait intéressé par une tout autre mission. En effet, selon plusieurs sources médiatiques étrangères, notamment parvenant des pays du Golfe, le boss de la FAF en a marre des pressions insoutenables dont son instance et sa personne souffrent, suite à la cuisante défaite de l'EN face au Nigeria. Des sources proches du patron du football algérien indiquent qu'une des offres alléchantes lui a été faite par les responsables qataris. Ces derniers lui aurait fait l'offre d'être à la tête de la commission de l'organisation du Mondial 2022 au Qatar. Une offre alléchante n'ayant pas laissé indifférent Mohamed Raouraoua et qui serait, selon son entourage, prêt à accepter ce challenge. Entre-temps, le président de la FAF a été invité à Doha pour recevoir la distinction de l'Ordre du mérite olympique de l'Association des comités nationaux olympiques (ACNO) avant-hier soir, lors de la 21e assemblée générale de cet organisme tenue le 15 novembre. Affaire à suivre.