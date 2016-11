PROMOTION «ORAN-JM 2021» Arrivée du cycliste Chouarfia à Istanbul

Norine Chouarfia a accompli son défi de la phase aller en arborant fièrement les couleurs nationales au sein du Bassin méditerranéen.

Le cycliste algérien Norine Chouarfia est arrivé avant-hier soir à Istanbul (Turquie), relevant ainsi le défi de la phase aller de sa traversée entamée le 1er septembre dernier à partir d'Oran dans le cadre de la promotion des Jeux méditerranéens Oran-2021. «Je suis arrivé à Istanbul, avec un peu de retard en raison du vent, mais j'y suis arrivé!», a-t-il fièrement annoncé sur la page du réseau social Facebook dédiée à cet événement suivi en direct par de nombreux fans qui l'ont aussitôt félicité avec des flots de «Bravo champion!» et de «Bon retour!».

Agé de 36 ans, ce cyclo-voyageur avait pris le départ le 1er septembre dernier à Oran, en embarquant sur le navire «Tariq Ibn Ziyad» à destination d'Alicante (Espagne).

Les pays parcourus tout au long de son périple sont: l'Espagne, la France, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie-Herzégovine, le Monténégro, l'Albanie, la Grèce et la Turquie où il a été accueilli avec un bouquet de fleurs lors d'une cérémonie organisée par un opérateur économique algérien.

Au cours de ses haltes dans ces pays, Norine Chouarfia a été approché par de nombreux compatriotes parmi la communauté algérienne qui ont fait le déplacement pour lui exprimer de vive voix leurs encouragements à poursuivre son honorable parcours sportif. Le cycliste a également mis à profit son voyage pour faire connaître les nombreux sites algériens qui font de l'Algérie une destination touristique par excellence, à l'instar de ceux qu'il eut l'occasion de visiter lors de ses deux précédents périples en solitaire, dans le Grand Sud du pays et sur la bande littorale Oran-Tunis. Norine Chouarfia a accompli son défi de la phase aller en arborant fièrement les couleurs nationales au sein du Bassin méditerranéen.

Son retour en Algérie est prévu en janvier prochain.