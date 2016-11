LIGUE 1 MOBILIS - 12E JOURNÉE:USM ALGER-NA HUSSEIN DEY (AUJOURD'HUI-17H) A la conquête du "5-Juillet"

Par Bachir BOUTEBINA -

Un face-à-face qui s'annonce des plus indécis entre deux ténors capables de «s'arracher», derby oblige.

En match avancé de la 12e journée de la Ligue 1 Mobilis, le stade olympique du 5-Juillet sera aujourd'hui en fin d'après-midi, le théâtre du derby algérois qui mettra aux prises les Rouge et Noir de Soustara et les Sang et Or du Nasr d'Hussein Dey. Ce week-end qui sera d'ailleurs marqué par un autre derby, prévu ce samedi entre le CR Belouizdad et le MC Alger, sur cette même pelouse mythique du plus grand stade de la capitale, ouvre le bal dans quelques heures avec un sacré traditionnel duel entre deux antagonistes du jour, sérieusement en quête de victoire. Il est vrai que tant du côté usmiste que dans le camp nahdiste, il est désormais impératif de renouer à tout prix avec les trois points, aujourd'hui au stade du 5-Juillet, où les dernières sorties en date de l'USMA et du NAHD ont pratiquement laissé sur leur faim Soustara et Hussein Dey, les deux principaux fiefs respectifs des Rouge et Noir et des Sang et Or. Il reste que du côté de la formation usmiste que drive désormais le Belge Paul Put, au cours de ce derby, il faudra impérativement défendre à tout prix cette première place que les gars de Soustara partagent désormais avec le MC Oran et le MC Alger. Pour le nouveau patron technique du dernier champion en titre, il va falloir faire preuve d'un meilleur mental que celui affiché lors du dernier derby perdu face à l'USM El Harrach. D'ailleurs, à ce titre, lors de sa conférence de presse d'avant-match animée mardi passé à Bologhine, l'ex-sélectionneur du Burkina Faso ne s'est pas trop attardé sur le dernier point du nul arraché à Oran face aux Hamraoua, mais beaucoup plus focalisé sur la capacité de réaction des Rouge et Noir, à l'occasion de ce nouveau derby, avant lequel Paul Put a pris le soin de visionner le jeu du Nasria.

Côté ex-Milaha, le coach Alain Michel pense sincèrement que c'est le moment propice pour provoquer le déclic tant espéré par tous les fans nahdistes, d'autant plus que l'ex-attaquant usmiste Gasmi, est persuadé que son équipe est capable de battre son prestigieux hôte usmiste. Il est vrai aussi que le Nasria reste sur une série de quatre matchs perdus d'affilée, et un dernier match nul enregistré devant le CRB, si bien que les camarades de l'ex-portier international Doukha, occupent désormais la deuxième partie du classement avec 12 points.

Les Ardji, Mokhtar, El Orfi, le jeune très prometteur Khacef, ainsi que le duo Gasmi-Ghazi, auront certainement tous à coeur de faire chuter leur ancien club phare de Soustara.

Les Nahdistes ont toujours tiré leur épingle de jeu chaque fois que les Sang et Or ont croisé le fer avec les gars de Soustara. Qu'en sera-t-il cette fois lors de ces retrouvailles avant lesquelles les Rouge et Noir devront enregistrer dans leurs rangs le jeune Benguit, et qui seront tout de même encore handicapés par l'absence de Khoualed et Derfellou, pour cause de blessures. Il en sera de même pour Rafik Bouderbal, bloqué en France par la grève des avions, et qui a raté plusieurs séances d'entraînement.

Paul Put sait parfaitement que l'USM Alger ne peut plus décevoir tous ses supporters, auquel le technicien Belge n'a pas manqué de lancer un appel, pour soutenir davantage les Rouge et Noir, aujourd'hui au 5-Juillet.

L'USMA et le NAHD vont certainement se présenter au complexe olympique Mohamed Boudiaf avec la rage de vaincre, et surtout pour reconquérir enfin la belle pelouse du

5-Juillet. Il faudra aussi espérer que ce traditionnel derby ne soit sérieusement gâché par les pluies diluviennes qui s'abattent actuellement sur la capitale.

Un face-à-face qui s'annonce des plus indécis entre deux ténors capables de «s'arracher», derby oblige.

Les gars de Soustara et ceux d'Hussein Dey sont réputés pour leur football, quand bien même les deux antagonistes du jour vont sans aucun doute, privilégier cette fois le résultat aux dépens de la manière.

Les Zemmamouche et consorts, jouent aujourd'hui leur place en tête de la Ligue 1 Mobilis, contre les Bendebka et compagnie.