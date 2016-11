LIGUE 1 MOBILIS - 12E JOURNÉE:MO BÉJAÏA-MC ORAN (DEMAIN-16H) Les Crabes dos au mur

Par Boualem CHOUALI -

Les capés de Sendjak traversent une période délicate en championnat

Un match décisif sur tous les plans, aussi bien sportif qu'organisationnel étant donné que les supporters du MOB sont plus qu'excités quant à la situation qui prévaut au sein du club.

C'est un match à haut risque qui s'annonce du côté du stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa où les Crabes vont accueillir un des leaders au classement général, le MC Oran en l'occurrence, dans le cadre de la 12e journée de Ligue 1 Mobilis. Un match décisif sur tous les plans aussi bien sportif car les Vert et Noir jouent gros et risquent de compliquer davantage leur situation au classement général, que sur le plan organisationnel étant donné que les inconditionnels supporters du MOB sont plus qu'excités quant à la situation qui prévaut dans leur maison. Cette rencontre intervient après une semaine houleuse que la maison des Vert et Noir a vécue. Une semaine ponctuée par la destitution de l'ex-président Zahir Attia, laquelle destitution est renforcée par sa suspension par la ligue de football professionnelle, d'une part, et l'arrivée d'une nouvelle direction et la montée au créneau des supporters qui veulent mettre un terme au bricolage. Mieux encore, à tous ces problèmes s'ajoute la défection de l'entraîneur en chef, Nacer Sendjak et la démobilisation totale des joueurs qui ne sont pas au rendez-vous de la reprise des entraînements, laquelle reprise est intervenue en retard. C'est dire que cette rencontre face à l'une des meilleures équipes du championnat actuellement s'annonce des plus compliquées pour les gars de la Soummam. En dépit des assurances de la nouvelle direction quant à la prise en charge réelle et effective de la situation financière des joueurs, il n'en demeure pas moins, que c'est la démobilisation totale qui règne dans la maison des Vert et Noir. Une rencontre que doivent gagner les camarades du capitaine Faouzi Yaya coûte que coûte, au risque de sombrer dans un passage à vide et rentrer dans les cycle infernal de confiance perdue.

En outre, tout se repose sur la volonté et la détermination des joueurs qui doivent sortir le grand jeu afin de venir à bout de cet ogre oranais. Une équipe oranaise qui ne se déplacera pas à Béjaïa en touriste, étant donné que la saison estivale est bel et bien clôturée. Le MCO ralliera la ville de Yemma Gouraya dans l'espoir de repartir avec le meilleur résultat possible.

Le club d'El Hamri tentera de mettre à son profit la crise que traverse le club pour l'exploiter en sa faveur. Un match, en somme, qui s'annonce difficile à tous points de vue. Les Crabes qui veulent repartir du bon pied doivent faire preuve de beaucoup de sacrifice et d'engagement pour dépasser cette situation de crise en se transcendant demain vendredi sur la pelouse du stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa. Quant au staff technique, en l'absence de l'entraîneur Nasser Sendjak, qui a déposé un congé de maladie de 15 jours, c'est à Lakhdar Adjali qu'incombe la tâche de coacher l'équipe demain face au MCO. Un entraîneur adjoint qui s'acquitte convenablement de sa tâche de préparateur physique et coach-adjoint attentif sur le banc de touche. Quant aux supporters, ces derniers comptent investir en masse le stade de l'Unité maghrébine pour prêter main forte à leur chère équipe.

Une présence qui pourrait aussi tourner à la violence si jamais leur équipe ne sera pas au rendez-vous. Voilà un match à haut risque qu'accueillera le stade de l'Unité maghrébine demain.