ALI RIAL, CAPITAINE DE LA JSK "On doit réagir à Relizane"

L'Expression: Votre équipe joue ce samedi un sacré match à Relizane.

Ali Rial: Parfaitement d'accord avec vous, d'autant plus que nous avons encore perdu des points chez nous.



Et donc?

On doit réagir à Relizane!



Vous concernant, comment vous justifiez ces derniers penaltys que vous avez ratés à domicile?

Vous savez, parfois en football rien ne vous réussit. Nous jouons bien, et au final on est mal récompensé depuis le début de cette saison. Certes, parfois nous commettons des erreurs en défense, et qui ont failli nous coûter très cher à domicile.



Contre le RC Relizane, on croit savoir que le coach Hidoussi va jouer la carte de l'offensive.

On doit surtout ne pas faire l'erreur d'offrir beaucoup d'espaces au Rapid car c'est une équipe qui joue bien sur les côtés, et possède plusieurs très adroits attaquants que je connais bien.



En d'autres termes?

Nous avons prouvé que nous sommes très redoutables en déplacement. Il faut juste ne pas laisser le RCR développer son jeu.



Un dernier mot peut-être?

Je sais parfaitement que serons très attendus à Relizane qui joue sa survie en Ligue 1. Mais je pense sincèrement que la saison est loin d'être finie, et que la JSK reviendra d'ici peu. Nous avons certes gâché beaucoup de points à Tizi-Ouzou, et que nous sommes désormais obligés de rattraper en déplacement.