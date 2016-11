ASSOCIATION DES COMITÉS NATIONAUX OLYMPIQUES Wayde van Niekerk meilleur athlète des JO de Rio

Le Sud-Africain Wayde van Niekerk a été désigné meilleur athlète masculin des Jeux olympiques de Rio par l'Association des Comités nationaux olympiques (ACNO), lors de la remise de ses Prix 2016 à Doha, au Qatar, en marge de son assemblée générale. Le sprinter sud-africain a marqué ces Olympiades en remportant la médaille d'or au 400m, établissant dans la foulée un nouveau record du monde du tour de piste en 43 sec 03. Par cette performance, van Niekerk a dépossédé l'Américain Michael Johnson du record du monde de la distance vieux de 17 ans. Wayde Van Niekerk est également en course pour le trophée de l'Athlète de l'année de la Fédération internationale d'athlétisme (IAAF) qui sera attribué le 2 décembre prochain lors de la soirée de gala à Monaco. Il est en compétition avec le Britannique Mo Farah, double champion olympique des 5000m et 10.000m, et avec le Jamaïcain Usain Bolt, triple champion olympique du 100, 200 et 4x100m. Le trophée semble promis à ce dernier. Par ailleurs, l'ACNO a octroyé d'autres trophées dont celui «l'espoir par le sport» à l'équipe olympique des réfugiés dirigée par la Kenyane Tegla Loroupe.