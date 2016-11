COUPE DES CONFÉDÉRATIONS 2017 48.504 billets vendus

Quelque 50.000 billets ont été vendus durant la période de pré-ventes de la Coupe des Confédérations Russie- 2017, a indiqué la Fédération internationale de football (FIFA) avant-hier. 95% des billets ont été vendus aux supporters du pays hôte, suivis des supporters du Chili, d'Allemagne, des Etats-Unis, du Mexique, d'Angleterre, d'Espagne, du Brésil, de France et d'Australie, précise la même source. Les rencontres les plus plébiscitées jusqu'à présent sont la finale, le match pour la troisième place et le match d'ouverture, de même que les matches qui se joueront au stade du Spartak à Moscou. Les supporters pourront à nouveau faire la demande de billets durant la phase de vente générale qui débutera le 1er décembre 2016. Les billets des seize matchs, dont les billets de catégorie 4 exclusivement réservés aux résidents russes, seront mis en vente sur www.FIFA.com/tickets. Cette phase démarrera quatre jours après le tirage au sort de la Coupe des Confédérations de la FIFA, qui se tiendra le 26 novembre prochain à Kazan. Les supporters connaîtront alors les affiches et les sites sur lesquels les équipes s'affronteront lors des matches de groupe.