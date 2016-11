GERNOT ROHR, COACH DU NIGERIA "On a bien étudié le jeu des Algériens"

Le conseiller technique de la sélection du Nigeria, Gernot Rohr, est revenu sur la belle et précieuse victoire des Super Eagles aux dépens de l'Algérie dans un entretien accordé à So Foot. «Je crois qu'avec le changement de sélectionneur après le match face au Cameroun début octobre (1-1) et l'arrivée de Georges Leekens à peine 15 jours avant leur déplacement au Nigeria, ce n'était pas vraiment un contexte idéal pour l'Algérie. Nous avions étudié de près cette sélection.

Plusieurs de ses joueurs étaient absents, on savait que défensivement, on pouvait lui poser des problèmes, notamment dans l'axe. On a marqué rapidement, mené 2-0 à la pause, et on a effectivement ressenti une certaine nervosité chez nos adversaires, même si, quand ils sont revenus à 2-1, c'est devenu plus difficile pour nous», a indiqué Rohr qui reste méfiant même si le Nigeria a pris une sérieuse option pour la qualification au Mondial russe.

«C'est un excellent début, mais on ne rejouera que fin août et début septembre, face au Cameroun. Il est clair que si nous gagnons deux fois à domicile face aux Lions Indomptables et à la Zambie, la qualification sera acquise. Mais où en serons-nous dans neuf mois? Et nos adversaires? Imaginez que les Camerounais soient champions d'Afrique en février? Moi, je ne m'emballe pas. C'est un groupe relevé, où rien n'est encore joué. Disons que nous avons pour l'instant un petit avantage», précise le nouveau patron des Green Eagles qui se sont déplacés en Zambie en catastrophe, ce qui ne les a pas empêchés de battre les Chipolopolos.

«Il faut savoir que le pays traverse une phase de récession. Et la Fédération est autonome par rapport au ministère des Sports, chose rare en Afrique. Par exemple, c'est elle qui prend en charge mon salaire. Donc pour en revenir au déplacement en Zambie, on devait jouer le dimanche, à 14h30.

À l'origine, le départ était fixé au vendredi en début d'après-midi. Sauf que pour faire des économies, la fédération a préféré prendre un vol à 5 heures du matin, ce qui a obligé les joueurs à se réveiller vers 3h30... Du coup, nous n'avions pas pu nous entraîner à l'heure du match. Mais les mecs ont prouvé qu'ils avaient un gros mental. Car gagner 2-1 en Zambie, ce n'est pas simple» a-t-il révélé.