MAHREZ, ATTAQUANT DE LEICESTER CITY "J'apprends des ailiers du Real et du Barça"

Le virevoltant ailier des Verts et des Foxes, Riyad Mahrez, suit de près les prestations de ses homologues du Real Madrid, Bale et Ronaldo, et du FC Barcelone, Messi et Neymar.

«Les ailiers du FC Barcelone et du Real Madrid sont de grands joueurs qui évoluent dans de grands clubs et vous devez les regarder jouer. Ils sont d'un niveau supérieur. Je ne dis qu'ils m'inspirent, mais j'apprends et je prends des choses d'eux», a affirmé Mahrez dans des propos repris par Sky Sports, tout en revenant sur ses débuts en Premier League. «C'est plus physique.

Au début, ça ne convenait pas à mes qualités.

L'environnement en Angleterre n'est pas le même qu'en France, mais c'était un défi pour moi. Maintenant, c'est bon, tout va bien», a indiqué l'international algérien qui prend du plaisir à jouer au foot. «C'est comme si je jouais dans la rue... Je m'amuse...

Le football est un jeu. Quand vous jouez pour un club ou une ville, vous devez bien évidemment être sérieux et vous concentrer sur votre équipe. Mais le plus important est de s'amuser toujours», précise le numéro 7 de l'EN, cité lui et Yacine Brahimi dans le documentaire «Ballon sur Bitume» réalisé par les équipes du site Yard et de Miles Production.

Dévoilé hier, «ballon sur bitume» est le premier documentaire français sur la culture du foot de rue au coeur des cités.