MASTER MASCULIN 2016 (TOUR PRÉLIMINAIRE) Djokovic reste invaincu

Le Serbe Novak Djokovic numéro deux mondial, qui s'est imposé avant-hier face au Belge David Goffin (6-1, 6-2), termine invaincu la phase des poules du Masters masculin de tennis à Londres, et met la pression sur Andy Murray qui doit encore se qualifier pour les demi-finales. Avec cette troisième victoire en trois matchs, le numéro deux mondial, qui était déjà assuré de rejoindre le dernier carré, reprend virtuellement la tête du classement ATP et terminera l'année à la place de numéro un si Murray échoue à sortir de son propre groupe hier. «Des trois matchs que j'ai joués ici cette semaine, c'est celui dans lequel je me suis senti le plus à l'aise, a déclaré le Serbe. Je sens que je monte en régime, c'est bon signe.» C'est la quatrième fois sur les cinq dernières années que le quadruple tenant du titre sort invaincu des poules.