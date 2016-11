MOHAMED AMINE ZIDANE, CAPITAINE DU RCR "Nous sommes capables de battre la JSK"

L'Expression: Ce week-end vous accueillez la JS Kabylie.

Mohamed Amine Zidane: Effectivement. C'est pour cela que nous sommes très motivés pour battre ce prestigieux adversaire que je connais très bien.



Comment a réagi ton équipe, notamment après cette défaite du RCR à Médéa?

Avec beaucoup de déception car nous étions sur une formidable série de six matchs sans avoir encaissé le moindre but. Et en tant que défenseur cela ne pouvait que nous mettre en confiance, avant ce dernier match face à l'O Médéa.



Mais contre un calibre comme la JSK, vous risquez tout de même d'éprouver de sérieuses difficultés. N'est-ce pas?

Un match ne ressemble jamais à un autre, et quel que soit notre adversaire, nous devons glaner le maximum de points chez nous. Et j'espère que ce sera encore le cas face à la JSK que je respecte beaucoup.



Pour conclure?

Le championnat est loin d'être joué. Alors le Rapid va continuer de jouer sans aucun complexe face à la JSK. Je sais aussi que je vais retrouver avec grand plaisir mon ami et ex-coéquipier Ali Rial avec lequel j'ai vécu de grands moments. C'est un vrai battant et toujours un formidable compétiteur comme moi. J'espère enfin que notre merveilleux public assistera à une belle rencontre de football, et que surtout l'arbitrage ne lésera ni le RCR ni la JSK.