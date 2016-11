MONDIAL DES CLUBS Infantino évoque un tournoi à 32 équipes en juin

Le président de la Fédération internationale de football (Fifa), Gianni Infantino, a soumis l'idée d'un Mondial des clubs à 32 équipes, organisé «du 10 au 30 juin» et «pourquoi pas à partir de 2019», dans des entretiens accordés à la presse italienne et espagnole publiés hier. Le Mondial des clubs actuel, qui se dispute en décembre et oppose chaque année les vainqueurs des différentes compétitions continentales des confédérations composant la Fifa (la Ligue des champions en Europe, la Copa Libertadores en Amérique du Sud, la Ligue des champions en Afrique), «a une formule compliquée, à une période difficile, pas très enthousiasmante», a estimé Infantino hier dans les colonnes du quotidien sportif italien, Gazzetta dello Sport. L'édition 2016 du Mondial des clubs opposera ainsi sept équipes du 8 au 18 décembre au Japon. «Mais l'été, du 10 au 30 juin, avec les 32 meilleurs clubs du monde!», poursuit le président Italo-suisse de la Fifa depuis février 2016. «Est-ce qu'il vaut mieux des tournées fatigantes, avec les avions, les fuseaux horaires... ou un tournoi? Tout dépend de la santé des joueurs qui doivent pouvoir ensuite se reposer». Dans le quotidien catalan Mundo Deportivo le même jour, Gianni Infantino estime que «le football aujourd'hui, ce n'est pas que l'Europe et l'Amérique du Sud. Le monde a changé. Nous devons donc trouver un Mondial qui soit plus intéressant pour les clubs, mais aussi pour les supporters partout dans le monde». A la question de savoir si le premier Mondial des clubs sous cette formule pouvait être organisé à partir de 2019, le président de l'instance internationale a répondu: «Oui, pourquoi pas?». Il a indiqué que Zvonimir Boban, secrétaire général-adjoint de la Fifa et Marco Van Basten, responsable du développement technique de la Fifa, «travaillaient sur le sujet».