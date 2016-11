PRÉPARATION DE LA CAN 2016 DE HANDBALL L'EN dames peaufine son stage en France

La sélection nationale de handball (dames) s'est imposée avant-hier face à la formation de Aulnay-sous-bois (Div.3 française) sur le score de 36 à 29 en match amical préparatoire en vue de la 22e Coupe d'Afrique des nations 2016, prévue en Angola (28 novembre-7 décembre).

Les coéquipières de Tizi Nabila (Brest Bretagne/ France) devaient disputer hier un deuxième test amical face à Saint-Maur (Div.2). Le Sept national sera au rendez-vous avec un troisième et dernier match de préparation demain face au Sénégal.

Les Algériennes se trouvent depuis lundi dernier en France pour leur ultime étape préparatoire en vue du tournoi continental. L'entraîneur national le Français Sémir Zuzu a fait appel à 24 joueuses, dont 11 évoluant dans le championnat français. A la CAN 2016, les Algériennes évolueront dans un groupe B assez difficile en compagnie de la Tunisie (tenante du titre), de l'Egypte, du Congo et de la Guinée.

La poule B est composée quant à elle de l'Angola (pays hôte), la RD Congo (vice-championne d'Afrique), le Cameroun, le Sénégal, et la Côte d'Ivoire.