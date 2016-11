SANDJAK, COACH DU MOB "Les conditions ne sont pas réunies pour que je reste"

à peine deux semaines après la finale de la coupe de la CAF, le coach du MOB se plaint de la désastreuse situation à laquelle fait face le club de Yemma Gouraya.

Nacer Sandjak songe sérieusement à quitter le MO Béjaïa, lui qui a déjà envoyé un certificat médical de 15 jours à la nouvelle direction du club. «Les conditions ne sont pas réunies pour que je reste au MOB. Le nouveau président du club n'a même pas pris la peine de prendre attache avec moi. Ça m'inquiète. On peut tout de même se rencontrer et se mettre autour d'une table pour discuter de la situation du club», a déclaré hier sur les ondes de la Radio algérienne. Nacer Sandjak, peiné par ce manque de considération à l'égard de son équipe, auteur pourtant d'un exploit historique, celui d'atteindre la finale de la Coupe de la CAF pour sa première participation à une compétition internationale. «À notre retour de Lubumbashi, personne n'est venu à l'aéroport pour accueillir et rendre hommage à l'équipe qui a pourtant réalisé une performance exceptionnelle. Cela a fait beaucoup de mal aux joueurs qui ont souffert depuis l'entame de cette aventure africaine. Certains d'entre eux ont été chassés de l'hôtel où ils résident à Béjaïa à 12h d'un match officiel et ils ont passé la nuit dans leurs véhicules. On dormait dans les salles de prière des aéroports lors de nos escales.

Les joueurs ne sont pas payés. Moi aussi d'ailleurs. Je n'ai rien perçu depuis cinq mois. J'étais en quelque sorte piégé. Je pensais que les Zerdab, Mebarakou et Ndoye allaient rester avec nous. Je me suis retrouvé avec les remplaçants de la saison dernière avec lesquels on a atteint la finale de la Coupe de la CAF. Attia m'a parlé d'un projet sportif qui m'a plu, mais je n'avais aucune idée sur sa stratégie économique. Il y a d'énorme problèmes au MOB et l'intervention du wali a été tardive», explique Sandjak qui est pressenti à la tête de la nouvelle sélection olympique.

L'on parle même de lui dans le staff de Leekens. «C'est un honneur que mon nom soit cité. L'EN ne se refuse pas», dira l'ancien driver des Verts qui croit encore en la qualification au Mondial 2018.

«L'EN doit réussir un sans-faute dans le reste du parcours et elle peut le faire. Elle a un potentiel offensif extraordinaire. On a de grands joueurs comme Mahrez, Brahimi et Slimani, il faut construire autour d'eux. Il faut juste trouver un équilibre, améliorer l'animation défensive et la récupération du ballon», précise Sandjak qui regrette le départ de Christian Gourcuff. «J'aurais aimé que Gourcuff reste jusqu'en 2018», a-t-il conclu.



Ligues 1 et 2 Mobilis

Journées de formation au profit des médecins des clubs

La commission médicale de la Fédération algérienne de football a organisé les 14 et 16 novembre deux journées de formation avec deux sessions distinctes au profit des médecins des clubs de Ligues 1 et 2 Mobilis, a indiqué l'instance fédérale avant-hier.

Plusieurs thèmes ont été abordés lors de ces deux journées de formation, entre autres l'installation, la mise en place et la formation sur la saisie et l'analyse épidémiologiques des blessures chez les footballeurs professionnels, précise la même source. Il a été également question de l'information et de la mise en ligne de la base de données du dossier médical PCMA (Dossier médical de pré-compétition).

Les médecins des clubs de Ligues 1 et 2 présents à ces journées de formation ont abordé aussi la question du retour au jeu après une blessure musculaire chez le footballeur professionnel.