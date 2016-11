SPORT SCOLAIRE (CROSS COUNTRY) Championnat national cadets juniors en décembre à Batna

Le championnat national scolaire de cross country des catégories cadets et juniors se déroulera en décembre à Batna, a indiqué le président de la Fédération algérienne de sport scolaire (FASS), Abdelhafid Izem. «Nous avons choisi le mois de décembre par rapport au vacance scolaire, afin de permettre aux élèves de prendre part à la compétition», a déclaré Izem, ajoutant que «la date précise du championnat sera communiquée ultérieurement». Le président de la FASS a également indiqué que les qualifications inter-wilaya et régionales, se déroulent actuellement à travers tous le territoire national. D'autre part, Izem a annoncé la participation de la sélection nationale scolaire de cross country à la 36e édition du championnat maghrébin qui se déroulera en février 2017 à Sakiet Sidi Youcef (Tunisie), avec 24 athlètes. Lors de la dernière édition de cette compétition, l'Algérie avait terminé à la deuxième place chez les cadettes et les minimes.