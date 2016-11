RETOUR SUR LE DERBY USMA-NAHD Guessan enfonce le Nasria

Par Bachir BOUTEBINA -

Le dernier derby algérois qui s'est joué avant-hier au stade du 5-Juillet entre les Rouge et Noir et les Sang et Or, en guise d'ouverture de la 12ème journée de Ligue 1 Mobilis, est finalement revenu aux gars de Soustara, aux dépens d'un Nasria loin d'avoir démérité. Une fois n'est pas coutume, le dernier mot est revenu à la formation usmiste, grâce à un doublé de son attaquant franco-ivoirien Ghislain Guessan, tant l'ex-sociétaire du RC Arba, a fait preuve d'opportunisme en seconde période, sur deux actions rondement menées par les Rouge et Noir, et au moment même où les Sang et Or étaient vraiment présents dans le match. Il faut dire que le Nasria a montré un visage très convaincant, et surtout en mieux. Mais le manque d'efficacité n'a pas été au rendez-vous, encore moins ce réalisme nécessaire dans ce type de confrontation, et qui a notamment fui jeudi dernier Gasmi. Le Nasria s'est finalement incliné contre l'USMA, quand bien même le but égalisateur inscrit avec beaucoup de culot et de vista par l'omniprésent Walid Ardji, avait permis au NAHD d'envisager le meilleur, avant de se laisser prendre à revers par un Guessan très en verve, pour le plus grand dam du portier Doukha. Un derby mené d'entrée par les protégés du coach Alain Michel, face à un onze usmiste aligné par le Belge Paul Put, très prudent au départ. Derby oblige, le match allait s'équilibrer au fil des minutes, au cours d'une première période trop hachée, et surtout marquée par trop de fautes de part et d'autre. La peur de mal faire, et surtout de perdre ce dernier derby, a longtemps pesé sur cette rencontre qui allait finalement prendre une autre tournure après la pause. Paul Put remporte ainsi son premier derby, sans toutefois avoir beaucoup déploré l'erreur commise par la défense usmiste sur laquelle les Nahdistes avaient rapidement remis les pendules à l'heure, et que le technicien belge a jugée inacceptable à ce niveau. L'USM Alger reste donc en tête du championnat, au terme de cette 12ème journée qui prendra fin aujourd'hui, avec notamment l'autre très attendu derby algérois CRB-MCA, et au cours duquel le Mouloudia sera sous pression, après la victoire de son éternel frère ennemi. Côté nahdiste, le coach Alain Michel est persuadé que le Nasria est passé à deux doigts du succès face à l'USMA, et que désormais il faudra confirmer ce net mieux affiché contre les gars de Soustara, en s'imposant au 20-Août 1955 aux dépens du DRB Tadjenanet, lors du prochain round. L'ex-driver du CRB a surtout beaucoup insisté sur le fait que le Nasria est sur la bonne voie, et qu'au terme de la fin de la phase aller, il prendra le temps nécessaire pour donner une meilleur visage au Nasria. Il reste qu'entre-temps, le NAHD jouera le week-end prochain un sacré match de coupe d'Algérie à Béjaïa, considéré à très juste titre comme une véritable finale avant la lettre. Un 32ème de finale qui devra donner un sacré nouveau «sang» au prestigieux dernier finaliste malheureux en date, et tombeur du MOB, vainqueur de l'édition 2015. Il n'en demeure pas moins que le Nasria court toujours derrière ce fameux déclic tant attendu par tous les fans nahdistes.



USM Alger

Hamdoud nommé 2e entraîneur adjoint

L'ancien défenseur de l'USM Alger Mohamed Hamdoud a été désigné deuxième entraîneur-adjoint des Rouge et Noir, a indiqué le club de Ligue 1 Mobilis avant-hier sur son site officiel. «La direction de l'USM Alger et Mohamed Hamdoud ont signé un contrat ce jeudi matin liant les deux parties», précise la même source. Ancien latéral droit de l'USMA durant 20 ans, Mohamed Hamdoud occupera le poste de deuxième entraîneur adjoint à l'USM Alger. Sous les couleurs de l'USMA, Hamdoud a remporté plusieurs titres entre championnat et coupe d'Algérie. Avec l'arrivée de Hamdoud, le staff technique de l'USM Alger est désormais composé de Pau Put, entraîneur en chef, Karim Masmoudi (entraîneur adjoint), Mohamed Hamdoud (entraîneur-adjoint), Laïd Benseghir (préparateur physique), Réda Assimi (entraîneur des gardiens), a souligné la même source.