PARALYMPIQUES 2016 Les athlètes médaillés à Rio honorés

Les athlètes algériens ont réalisé une sacrée performance à Rio

Des récompenses financières ont été aussi attribuées aux entraîneurs des athlètes en guise de reconnaissance «des efforts fournis et l'abnégation dans le travail, pour permettre à leurs athlètes d'être toujours sur le podium».

Les quatorze athlètes handisports, médaillés des derniers jeux Paralympiques de Rio (7-18 septembre 2016), ont été primés, avant-hier soir, par Société Générale Algérie (SGA), lors d'un dîner organisé à leur honneur au Restaurant du Golf de Dely-Brahim (Alger). En présence de la majorité des athlètes concernés, leurs entraîneurs, et les membres du bureau exécutif de la fédération algérienne handisport (FAH) à leur tête le président M. Rachid Haddad, le président du directoire de SGA, Eric Wormser a tenu à exprimer la fierté, toujours grandissante, de sa banque pour les athlètes et leurs entraîneurs, qui ont réussi une bagatelle de 16 médailles (4 or, 5 argent et 7 bronze), aux jeux Paralympiques de Rio au Brésil. «Vous apportez votre part de distinctions dans toutes les manifestations sportives internationales. Vous donnez, à chaque compétition, le meilleur de vous même. Votre succès offre une raison supplémentaire à la Banque (SGA) pour aller de l'avant dans votre accompagnement, a lancé Eric Wormser à l'adresse des lauréats. Société Générale Algérie (SGA), qui sponsorise la Fédération algérienne de handisport (FAH) depuis 2007, a remis, par biais du président du directoire de la société, des chèques de 150.000 DA pour les médaillés d'or, 110.000DA pour les vice-champions paralympiques et 80.000 DA pour les médaillés de bronze.

En plus du handisport, Société Générale Algérie, est engagée dans plusieurs partenariats solidaires avec des associations activant en faveur de l'insertion sociale des handicapés, de l'enfance défavorisée, de la promotion de l'art et de l'émergence de jeunes talents, de la prévention du cancer et du don de sang. Des représentants du ministère de la jeunesse et des sports (MJS) et ceux de la Solidarité Nationale et de la famille, ont rehaussée de leur présence la cérémonie.