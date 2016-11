LIGUE 1 MOBILIS - 12E JOURNÉE : RC RELIZANE-JS KABYLIE (AUJOURD'HUI - 15H) Le Rapid joue gros face aux Canaris

Par Bachir BOUTEBINA -

Le duel Zidane-Boulaouidat sera décisif pour ce match

Un véritable duel au sommet en perspective, prévu de surcroît entre le Tunisien Moez Bouakkaz et son compatriote Hidoussi, l'actuel driver du club phare des Genêts.

Aujourd'hui pour le compte de la 12ème journée de la Ligue 1 Mobilis, la capitale de la Mina abritera cet après-midi une sacrée rencontre qui mettra aux prises au stade Zouggari de Relizane le Rapid et les Canaris kabyles. Un véritable duel au sommet en perspective, prévu de surcroît entre le Tunisien Moez Bouakkaz et son compatriote Hidoussi, l'actuel driver du club phare des Genêts. De plus, l'enjeu de ce match en bas du tableau est tel que le RC Relizane joue très gros en accueillant un ténor kabyle qui continue à souffler le chaud et le froid, à l'image de son dernier énième semi-revers essuyé le week-end passé face au DRB Tadjenanet (1-1). Côté relizanais, les Lions de la Mina sont finalement tombés la semaine écoulée contre l'O Médéa (1-2), et mettent fin à une série impressionnante de six matchs sans la moindre défaite. Le Rapid qui compte désormais 8 points dans son escarcelle, soit cinq de moins que son prestigieux adversaire kabyle du jour, sait parfaitement qu'il doit impérativement battre les Canaris du Djurdjura. Maintien oblige, les camarades de Zidane, l'emblématique capitaine des Lions de la Mina, doivent effectivement rééditer à tout prix leurs dernières sorties en date à domicile, glanées, respectivement aux dépens de la JS Saoura (3-0), le CRB (1-0), et l'USMBA (2-0). Les coéquipiers du très dangereux et percutant Tebbi ont bel et bien fini par reprendre du poil de la bête, sous la houlette du coach Bouakkaz, qui a d'ailleurs exigé les trois points aujourd'hui contre la JS Kabylie. Côté kabyle, le coach Hidoussi n'est pas en reste, puisque l'actuel patron technique des Canaris compte bien renouer avec le succès dans l'ex-stade Intissar, où le club numéro un n'a d'ailleurs jamais réussi par le passé. Pour rappel, lors de la précédente saison le RC Relizane avait battu chez lui la JSK (1-0), et entend bien perpétuer la tradition cet après-midi dans un stade Zouggari qui sera certainement comble, à l'occasion de cet duel indécis et fratricide confrontation tactique tuniso-tunisienne. Bouakkaz entend bien avoir le dernier mot face à Hidoussi, en alignant un onze relizanais identique à celui qui a effectué un véritable retour en force avec l'art et la manière.

Les Anane, Guebli, Mekkaoui, et autre très redoutable Benayad dont le retour est encore incertain cet après-midi, sont largement capables de répondre du tac au tac aux Raïah, Ferhani, Mebarki et consorts. Ce serait d'ailleurs trop vite aller en besogne de croire que les Canaris du Djurdjura vont s'imposer facilement aux dépens de leur hôte du jour. Pour cause, le Rapid produit actuellement un football très percutant, et la hargne des joueurs du Rapid a souvent fait la différence à domicile.

Les camarades de Djerar sont donc prévenus, d'autant plus que les Lions de la Mina jouent gros ce week-end, avant d'aller affronter à Alger le MCA. Comme quoi, le RCR attend bel et bien de pied ferme la JSK.