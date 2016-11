LIGUE 1 MOBILIS - 12E JOURNÉE : CR BELOUIZDAD - MC ALGER (AUJOURD'HUI - 16H) Un derby alléchant aux objectifs opposés

Par Saïd MEKKI -

Le 93ème derby algérois entre le CR Belouizdad et le MC Alger prévu cet après-midi à 16h au stade du 5-Juillet intervient au moment où les deux formations occupent des positions diamétralement opposées.

En effet, le MC Alger, grâce à sa dernière victoire face au CS Constantine vient de se hisser en tête du classement du championnat pour la première fois depuis... six ans.

Quant au CR Belouizdad, qui aligne de mauvais résultats, il se trouve à la 14e place au classement, soit celle du premier relégable.

Ainsi donc les objectifs des deux formations sont donc logiquement diamétralement opposés puisque le MC Alger veut rester en tête du classement alors que le CRB veut, par contre, s'éloigner de la zone rouge des relégables.

Les deux équipes viennent d'avoir de nouveaux coachs avec un petit avantage pour le technicien du MC Alger, Kamel Mouassa. Ce dernier, a succédé à Djamel Menad après la Supercoupe d'Algérie perdue le 1er Novembre dernier contre l'USMA (2-0).

Depuis, il enchaîne sa deuxième victoire pour autant de matchs sur le banc du MCA. Quant au Chabab, c'est justement contre le MC Alger, cet après-midi que son nouveau coach sera sur le banc.

Il s'agit de Badou Zaki, l'ancien sélectionneur du Maroc qui dirigera donc pour la première fois les Rouge et Blanc. Il est le troisième technicien à prendre les commandes du CRB cette saison après Fouad Bouali et le Français Alain Michel.

Cette instabilité à la barre technique constitue d'une part une des causes des mauvais résultats des joueurs sans parler de leur motivation et d'autre part celle de l'équipe dirigeante avec un président Malek fustigé par des membres de son conseil d'administration et bien évidemment du public mécontent des mauvais résultats de l'équipe. Et c'est ainsi que face au MCA, le CRB sera sous forte pression qui risque de lui jouer un mauvais tour.

Seulement, et comme c'est un derby, les techniciens n'ont pas du tout besoin de motivation des joueurs puisque l'enjeu d'un derby est en lui-même une source de motivation pour les joueurs aussi bien du CRB que du MCA.

Les joueurs des deux camps ne jurent que par la victoire tout en reconnaissant que le match s'annonce bien difficile.

Bouguèche, côté MCA, estime qu'un derby ne se joue pas, il se gagne avant d'ajouter que «c'est un rendez-vous qu'il faudrait gagner vaille que vaille de notre côté...».

Du côté du CRB, Derga, qui aura la particularité d'affronter son ex-équipe, annonce que «nous ferons tout pour gagner ce derby et renouer ainsi avec la victoire...».

Pour les deux coachs, il est évident que l'objectif premier est une victoire. Mouassa n'hésite pas à déclarer: «Je veux une troisième victoire» au moment où Badou Zaki estime que «ce derby sera l'occasion de mettre fin à l'hémorragie...».

Le match est donc bien lancé des deux côtés où la victoire est attendue avec impatience.

Il ne reste plus que le travail psychologique à effectuer, de part et d'autre, pour que les joueurs ne soient pas crispés et surtout pour leur éviter toute pression pouvant les mener à un résultat contraire de celui qui est attendu.



55.000 billets mis en vente

Cinquante-cinq mille billets seront mis en vente depuis hier à 10h dans les guichets du stade 5-Juillet qui abritera aujourd'hui (16h) le match CRB-MCA. L'opération de vente des tickets se poursuivra ce matin, soit quelques heures avant le coup d'envoi de la partie. Une affluence nombreuse est attendue à l'occasion de ce derby, surtout du côté mouloudéen où l'équipe a réussi, à l'issue de la précédente journée, à se hisser en tête du classement du championnat pour la première fois depuis... six ans. Lors de la réunion technique d'avant-match tenue avant-hier, il a été décidé d'attribuer la tribune dite «virage nord» aux supporters du MCA, alors que celle du «sud» reviendra aux Belouizdadis, précise-t-on de même source.