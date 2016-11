RÉUNION AUJOURD'HUI DU BUREAU FÉDÉRAL DE LA FAF Priorité aux Verts

Par Saïd MEKKI -

Le président de la FAF abordera la suite du parcours de l'EN pour les qualifications au Mondial 2018

La situation de l'Equipe nationale algérienne prendra une large part des discussions des membres du Bureau fédéral de la Fédération algérienne de football (FAF) dont la réunion est prévue aujourd'hui, bien évidemment au Centre technique de Sidi Moussa.

Il est vrai que le dernier match perdu contre le Nigeria par les Verts pour le compte de la 2ème journée du groupe»B» des éliminatoires du Mondial 2018 a fait très mal aux Algériens. Et c'est justement l'une des causes de l'inscription à l'ordre du jour en premier lieu la discussion sur cette défaite alors que les Verts étaient presque sûrs de revenir d'Uyo avec un bon résultat.

Cette défaite a donc bien compliqué la situation des Verts qui, finalement, n'ont plus leur destin en main. Car, en dépit du fait qu'il faudrait un sans faute jusqu'au dernier jour des éliminatoires mais il va falloir également attendre les résultats des autres équipes dans le même groupe que l'Algérie et en particulier le Cameroun qui a obligé les Verts au nul au stade Tchakder de Blida ainsi que du Nigeria.

Depuis cette défaite, plusieurs informations sont annoncées par les médias dont la probable convocation de nouveaux joueurs, le changement des adjoints du nouveau sélectionneur le Belge Georges Leekens ainsi que le match amical contre la Mauritanie.

Au sujet du match amical Algérie-Mauritanie annoncé par la presse spécialisée pour le 7 janvier prochain au stade Mustapha-Tchaker de Blida en clôture du stage des Verts à Sidi Moussa (Alger) avant la CAN-2017, il n'a été ni confirmé ni infirmé par qui de droit. De plus, on évoque également d'une part la probable nomination de Nasser Sendjak, le coach du MO Béjaia à la tête de la sélection A' alors que d'autre part certains médias rapportent que ce sera Leekens lui-même qui sera le principal technicien de cette catégorie.

Et c'est donc à l'issue de cette réunion du Bureau fédéral aujourd'hui que l'on connaîtrait les éventuelles nouveautés qui apparaîtraient chez les Verts.

D'ailleurs, les membres du Bureau fédéral de la FAF se doivent également d'évoquer les préparatifs de la sélection algérienne en prévision de la coupe d'Afrique des nations (CAN-2017) prévue au Gabon du 14 janvier au 5 février 2017. Encore faut-il rappeler que lors de la phase finale de la CAN-2017, l'Algérie évoluera dans le groupe «B» avec la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe.

Les Verts entameront le tournoi contre le Zimbabwe le 15 janvier prochain à Franceville.

Les deux premiers du groupe se qualifieront pour les quarts de finale. La tâche des Verts s'annonce bien difficile dans ce groupe pour la qualification aux quarts de finale.

Plus difficile encore, est que si les Verts se qualifieront au prochain tour de cette CAN, ils pourront bien tomber soit sur le Cameroun qui les a obligés au partage des points du premier match du Mondial à Blida (1-1) soit probablement sur le pays organisateur avec toutes les difficultés que cela engendrera aux Verts à ce moment là... Donc place aux membres du Bureau fédéral pour livrer les directives, décisions ou recommandations pour que les Verts soient dans de meilleures conditions afin de relever le défi de se qualifier aux demi-finales, objectif initialement prévu et pourquoi pas remporter la CAN...