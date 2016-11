BETIS SÉVILLE Premier but de Mandi en Liga

L'international algérien, Aïssa Mandi, a signé son premier but dans le championnat d'Espagne (Liga) lors de la victoire à domicile de son équipe Real Betis face à Las Palmas (2-0), avant-hier soir en ouverture de la 12e journée. Mandi, qui a rejoint Betis l'été passé en provenance de Reims après la relégation de ce dernier en Ligue deux française, a inscrit son but en reprenant de la tête un corner dans le temps additionnel de la première mi-temps, permettant à son équipe de faire le Break. Le défenseur central de 24 ans s'était notamment illustré la saison dernière par ses cinq réalisations dans le championnat de Ligue 1 française. En contribuant à la victoire de son équipe, qui remonte provisoirement à la 12e place, Mandi se refait une santé après avoir commis deux bévues lors de la précédente rencontre de la sélection nationale face au Nigeria, samedi dernier à Uyo, ayant valu la défaite aux Verts (3-1), laquelle défaite a hypothéqué leurs chances dans la course à la qualification pour le Mondial 2018.