DOPAGE 10 médaillés des JO 2008 épinglés

Seize sportifs présents aux JO de Pékin, en 2008, ont été disqualifiés suite à des ré-analyses d'échantillons. Seize sportifs présents aux JO de Pékin, en 2008, ont été disqualifiés suite à des ré-analyses d'échantillons, a annoncé le CIO jeudi dernier. Le CIO a épinglé jeudi 16 nouveaux sportifs présents aux JO de Pékin en 2008, dont 10 médaillés en haltérophilie, lutte gréco-romaine et athlétisme. De nouvelles analyses d'échantillons prélevés lors des JO de Pékin ont permis d'identifier trois médaillés d'argent, qui seront disqualifiés. Le Russe Khasam Baroev et l'Azéri Vitaliy Rahimov en lutte gréco-romaine et la Kazakhe Irina Nekrassova (+63 kg) en haltérophilie devront donc rendre leur breloque.Sept médaillés de bronze sont également disqualifiés. Il s'agit de quatre haltérophiles: les Russes Khadzhimurat Akkaev (+94 kg) et Dmitry Lapikov (+105 kg), l'Ukrainienne Natalya Davydova (+69 kg) et la Kazakhe Mariya Grabovetskaya (+75 kg); de deux athlètes: le sauteur à la perche ukrainien Denys Yurchenko et la triple-sauteuse Chrysopigi Devetzi (Grèce); et du lutteur Kazakh Asset Mambetov.Les six autres sportifs disqualifiés le sont en haltérophilie et athlétisme et représentaient la Russie, l'Azerbaïdjan, le Bélarus, l'Ukraine et le Kazakhstan. Le nom des athlètes qui vont récupérer les médailles n'a pas été annoncé par le CIO.