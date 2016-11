HANNI, CAPITAINE D'ANDERLECHT "Je veux écrire l'histoire de ce club"

l'international algérien d'Anderlecht, Sofiane Hanni, a bien récupéré durant la trêve internationale, c'est la première saison que le joueur algérien joue tous les trois jours et il avait donc besoin de s'habituer. Il avoue être venu à Anderlecht pour faire la différence sur le terrain. «Pour ma part, vu que je n'ai pas joué, j'ai pu bien récupérer. Je me sens bien et j'espère le montrer. C'est vrai qu'on joue tous les trois jours et que c'est nouveau pour moi, mais la fatigue était surtout physique. Mais sur une saison, il y a toujours des baisses. Ce qui compte, c'est de savoir se relever et de se reposer quand on en a l'occasion, ce que j'ai fait. Je suis prêt pour repartir du bon pied» déclare le médian mauve. «Je suis venu à Anderlecht pour faire la différence, apporter un plus. J'estime qu'on n'en demande jamais trop, surtout pour quelqu'un d'ambitieux comme moi. C'est normal quand on joue à Anderlecht de nous demander d'être bons chaque week-end. D'un point de vue personnel, je sens que j'ai plus de fraîcheur et c'est sur le terrain qu'on va parler, je l'espère dès dimanche» ajoute-t-il. «Si on nous avait dit que Zulte serait en tête avec cinq points d'avance, on ne l'aurait probablement pas cru, mais c'est une belle équipe qui a prouvé qu'elle méritait sa place. Le plus important, c'est le sprint final, mais on ne peut pas perdre trop de points. On doit donc aborder ce match pour le gagner et recoller à la tête» poursuit-t-il. «C'est sûr que c'est plus facile de travailler ensemble pendant deux semaines, mais ça reste un détail et certainement pas une excuse en cas de mauvais résultat. Et puis qui dit internationaux, dit joueurs de qualité. Cela signifie qu'on a peut-être plus de potentiel que les joueurs de Zulte. On est sûr de notre force et on veut les trois points. Anderlecht est une très grande fierté pour moi et pour ma famille d'être ici. C'était mon objectif en rejoignant la Belgique, mais j'ai des responsabilités. Je ne veux pas être à Anderlecht juste pour y être. Je veux aussi écrire l'histoire de ce club. Si je fais ce sport et ce boulot, c'est pour gagner!» conclut le joueur.