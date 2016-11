LILLE OSC Antonetti remet Benzia à sa place

En conférence de presse, Frédéric Antonetti a expliqué pourquoi Yassine Benzia jouait aussi peu au LOSC et ce qu'il attendait de son international algérien. Entraîneur du LOSC, Frédéric Antonetti a peu à peu sorti Yassine Benzia de ses plans. Alors que se profile le match entre les Dogues et l'OL son club formateur, le technicien corse s'est expliqué sur les raisons qui l'avait poussé à envoyer le Fennec sur le banc. «Le football d'adultes n'est plus le football de jeunes. Il faut qu'il arrive à dépouiller son jeu. Le jour où il comprendra la simplicité du foot, ce sera un joueur très intéressant», explique Antonetti, dans des propos relayés par 20 Minutes. Par ailleurs, l'ancien coach du Stade Rennais estime que Benzia n'a pas le profil d'un avant-centre mais plutôt d'un milieu relayeur, le poste où il a tenté de le reconvertir: «Il n'a pas vocation à jouer tout seul devant car il n'a pas le gabarit pour être un point d'appui, ni la vitesse pour partir en profondeur. Ses qualités sont plus celles d'un milieu de terrain, notamment car il peut faire jouer les autres.» Cette saison, Benzia n'est apparu qu'à sept reprises pour seulement 272 minutes jouées toutes compétitions confondues.