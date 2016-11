MAHREZ, ATTAQUANT DE LEICESTER CITY "Le Mondial brésilien est mon meilleur souvenir"

Même s'il a joué un seul match au lors du Mondial brésilein, celui face à la Belgique, Riyad Mahrez considère le Mondial 2014 comme son meilleur moment avec la sélection nationale qu'il avait alors rejointe. «Mon meilleur moment avec la sélection algérienne, c'était la Coupe du monde. Je n'ai joué qu'un match, mais toute cette Coupe du monde a été incroyable», a déclaré Mahrez à la BBC. Questionné sur son meilleur ami en sélection, la coqueluche de Leicester répond: «Tous mes coéquipiers sont de bons amis pour moi». Il a également révélé qu'il était un fan de l'attaquant ivoirien Didier Drogba. «J'appréciais Drogba quand j'étais jeune. Il a joué pour Marseille et Chelsea, je l'aimais beaucoup», a précisé Mahrez qui a également fait savoir qu'il n'est pas superstitieux. Il est à rappeler que le no 7 des Verts est nominé par la BBC pour le titre de joueur africain de l'année 2016, ainsi que le Gabonais Pierre-Emerick Aubameyang, le Ghanéen André Ayew, le Sénégalais Sadio Mané, l'Ivoirien Yaya Touré, tenant du titre. Le sondage de la BBC est déjà lancé et les internautes peuvent voter jusqu'au 28 novembre à 18h. Le lauréat de ce titre sera connu le 12 décembre prochain.