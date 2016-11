MONDIAUX 2016 DE BOXE (JUNIORS) Quatre pugilistes algériens éliminés

Le boxeur algérien Yacine Aguerssif (81 kg) a été éliminé dès les 32es de finale des Championnats du monde (juniors), en perdant face à l'Américain Montano Cristian (5-0), avant-hier soir à Saint-Pétersbourg (Russie). L'élimination d'Aguerssif s'ajoute à celles de Tarzout Walid (49 kg), Tabi Adel (56 kg) et Yanis Ziani (64 kg), battus respectivement par l'Américain Price Dylan (5-0), l'Italien Cangelosi Cristian (5-0) et l'Afghan Nezami Aqludolin (3-2). Le boxeur Ghassouli Lounès (52 kg) devait faire son entrée en lice hier face au Mongol Tsagaanbaatar, pour le compte des 16es de finale. La journée de dimanche verra l'entrée en lice de Mekaouche Samir (69 kg) qui aura comme adversaire le vainqueur du combat opposant le Japonais Kuroyanagi Zen à l'Ouzbek Sobirov Ulugbek. Son compatriote Messaoudi Toufik (60 kg) affrontera dans la même journée (16es de finale) le Philippin Napoles Ranjo Gil. La sélection algérienne de boxe (juniors) prend part au rendez-vous de Saint-Pétersbourg avec sept boxeurs, conduits par le trio Ouhib Mourad, Ahmed Boubekri et Dine Ahmed. Selon le programme de compétition établi par l'Association internationale de boxe (AIBA), les tours préliminaires se déroulent du 17 au 22 novembre, les quarts de finale le 23 novembre, les demi-finales le 25 novembre et les finales le 26 novembre.