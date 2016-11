PRÉPARATION DE LA CAN 2017 Algérie-Mauritanie, les 7 et 10 janvier à Blida

on homologue algérienne les 7 et 10 janvier au stade Mustapha Tchaker de Blida, a annoncé la Fédération de football de la Mauritanie (Ffrim) avant-hier.

«La Fédération de football de la Mauritanie a le plaisir d'annoncer la tenue officielle de deux matchs amicaux entre l'Algérie et la Mauritanie.

Les rencontres se dérouleront au stade Mustapha-Tchaker de Blida, les 7 et 10 janvier 2017», écrit la FFRIM sur sa page officielle sur Facebook.

Après avoir affronté la Tunisie, les Mourabitounes vont à présent se mesurer aux Fennecs d'Algérie. Ces matchs entrent dans le cadre de la préparation de l'Equipe nationale mauritanienne pour les éliminatoires de la coupe d'Afrique des Nations 2019, qui vont démarrer dès le mois de mars prochain, précise la même source. Pour sa part, l'Algérie (35ème nation mondiale et 3ème en Afrique) prépare la phase finale de la CAN Gabon 2017, où elle affrontera la Tunisie, le Sénégal et le Zimbabwe dans le groupe B.

Les Verts entament le tournoi contre le Zimbabwe le 15 janvier à Franceville avant de croiser le fer contre la Tunisie et le Sénégal. Les deux premiers du groupe se qualifieront pour les quarts de finale.