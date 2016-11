TOURNOI ITF «HAMMAMET OPEN» DE TENNIS Ibbou sort au 2e tour

L'Algérienne Inès Ibbou a été éliminée au 2e tour du tournoi international «Hammamet Open» de tennis, après sa défaite avant-hier contre l'Italienne Federica Prati en deux sets à un (2-1). La championne d'Afrique 2015 avait bien démarré son match, remportant assez facilement le premier set (6-3), avant de fléchir et de concéder les deux suivants (6-3) et (7-5). Le match Ibbou - Prati avait débuté jeudi, mais il a été interrompu en raison des fortes pluies qui s'étaient abattues sur Hammamet, pour reprendre 24 heures plus tard, après l'accalmie. Déjà éliminée du tableau double, l'Algérienne de 17 ans quitte donc prématurément cette compétition dotée d'un prize-money de 10.000 USD. Le tournoi international «Open» de Hammamet est organisé du 14 au 20 novembre en Tunisie.