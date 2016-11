US ORLÉANS Belkalem signe son premier but

Le défenseur central algérien, Essaid Belkalem, a contribué grandement dans la victoire de son équipe Orléans vainqueur à domicile face à Nîmes (2-1), avant-hier soir dans le cadre de la 15e journée de la Ligue 2 française. Belkalem, qui a rejoint le nouveau promu en septembre dernier, a remis les pendules à l'heure en début de la deuxième période (1-1), avant que les siens ne l'emportent grâce à une deuxième réalisation intervenue peu avant la fin de la partie. Il s'agit du premier but du joueur de 27 ans qui a passé une saison quasiment blanche lors de l'exercice dernier sous les couleurs de Watford, lui valant d'être écarté des rangs de la sélection algérienne. L'ancien joueur de la JS Kabylie est pressenti toutefois pour faire son retour chez les Verts en prévision de la prochaine CAN 2017 au Gabon, surtout que le joueur est en train de cumuler un temps de jeu appréciable. Orléans, où évoluent également les deux anciens internationaux algériens, Anthar Yahia et Karim Ziani, remonte à la 18e place au classement mais il est toujours menacé de relégation.