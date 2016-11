ASO CHLEF Encore des points perdus

Par El Bouali DJILALI -

Le coach chélifien Ifticène a été très déçu du résultat ainsi que du rendement de ses joueurs qui n'ont pas affiché une belle forme face à leurs adversaires de Aïn Fakroun.

L'équipe de l'ASO Chlef a raté une belle occasion de retrouver le podium suite à son échec à domicile contre l'équipe de Aïn Fakroun en concédant le match nul (1-1) dans un match qui s'est déroulé à huis clos. Les Chélifiens, qui voulaient confirmer leur dernière victoire contre la JSMS pour espérer avancer au classement, ont finalement perdu deux précieux points qui seront difficiles à récupérer lors des prochaines journées. Les protégés de Younès Ifticène n'ont pas été à la hauteur lors de cette rencontre et le match nul a été équitable entre les deux formations. Malgré l'avantage des Chélifiens en première mi-temps avec le but marqué par Baouche à la 38e minute. Mais en deuxième période, l'ASO n'a pas montré grand-chose et leur adversaire a bien maîtrisé le jeu. Les Rouge et Blanc, n'ont pas créé beaucoup d'occasions pour tuer le match, au final l'équipe de Aïn Fakroun a réussi à égaliser à la 74e minute par Youcef Khodja. Le coach chélifien Ifticène a été très déçu du résultat ainsi que du rendement de ses joueurs qui n'ont pas affiché une belle forme face à leurs adversaires de Aïn Fakroun. Le boss de l'ASO estime que les joueurs n'ont pas le droit à l'erreur lors des prochaines sorties et doivent se montrer plus appliqués dans le jeu. Les Chélifiens devront se montrer intraitables chez eux et ne plus perdre des points à domicile afin de réaliser leur objectif qui reste l'accession en Ligue 1. L'ASO, qui se retrouve à la quatrième place au classement en compagnie du CABBA, à un point du podium, devra batailler pour reprendre sa place.



Paradou AC

Le Bret renforce l'Académie

L'entraîneur français Pierrick Le Bert (46 ans) va bientôt renforcer l'Académie du Paradou AC, a rapporté avant-hier Ouest-France. «Le club de La Montagnarde, sociétaire de la Division Honneur (Bretagne) s'apprête à perdre son entraîneur Pierrick Le Bert, qui a décidé de rejoindre l'Académie du Paradou AC, en Algérie» a annoncé le média français. Le Bert, qui a effectué le plus gros de sa carrière de joueur au FC Lorient «va probablement laisser un grand vide à La Montagnarde», actuel 10e de sa poule, après huit journées de championnat, a ajouté la même source. L'Académie du Paradou, fondée par le Français Jean-Marc Guillou, compte plusieurs techniciens étrangers à sa tête. Ramy Bensebaïni, le jeune défenseur central du Stade Rennais a été formé à l'Académie du Paradou.