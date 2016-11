CHAMPIONNATS MÉDITERRANÉENS DE LUTTE (JUNIORS) Sept médailles pour les Algériens

Cette compétition se déroule à Madrid

Vingt athlètes des sélections algériennes de lutte juniors et seniors (garçons et filles) prennent part aux championnats méditerranéens à Madrid en Espagne.

La sélection algérienne de lutte juniors (garçons et filles) a décroché sept médailles (6 or et 1 argent), à l'issue de la première journée des championnats méditerranéens qui se déroulent à Madrid en Espagne, a-t-on appris hier auprès de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA). Trois médailles d'or ont été décrochées par les juniors garçons grâce aux lutteurs: Kateb Salaheddine (55 Kg), Fares Lakel (60 Kg), Ishak Boukhors (66 Kg). Chez les juniors filles, quatre médailles ont été remportées dont trois en or. Les médailles d'or sont l'oeuvre de Hanene Salouendji (44 kg), Yahiaoui Chaimaa (48 Kg) et Lina Khelal (63 Kg), alors que la médaille d'argent a été décrochée par Amel Hamiche (68 Kg). Aujourd'hui, ce sera au tour de la sélection algérienne des seniors, composée de 9 athlètes (7 messieurs et 2 dames) de faire son entrée en lice. Vingt athlètes des sélections algériennes de lutte juniors et seniors (garçons et filles) prennent part aux championnats méditerranéens à Madrid en Espagne, sous la conduite de trois entraîneurs. Par ailleurs, la capitale espagnole a accueilli en marge de cet évènement sportif, l'assemblée générale ordinaire et extraordinaire du Comité méditerranée de lutte (CML), en présence de 26 pays dont l'Algérie. A cette occasion, le président de la Fédération algérienne des luttes associées (FALA), Rabah Chebah, a présenté le dossier de l'Algérie qui sera l'hôte des championnats méditerranéens de lutte 2017, prévus du 7 au 9 mars prochain à Alger.



Championnat de Division Excellence de handball

Le GSP et l'ESAT champions de la phase aller

Le GS Pétroliers (groupe A) et l'ES Ain Touta sont les champions de la phase aller de la première partie du championnat national de handball, division Excellence, à l'issue de la 7e journée jouée jeudi et vendredi. La phase aller de la première partie du championnat national de handball a pris fin vendredi avec comme leaders le GS Pétroliers et l'ES Aïn Touta. Les Pétroliers, champions d'Algérie en titre, ont pris les commandes de la poule A, jeudi, en battant leurs principales concurrent pour la première place, à savoir, la JSE Skikda (32-25). Le GSP a été imité vendredi par l'ES Ain Touta vainqueur du CR El Harrouch (26 - 22). L'ESTA a profité également de la défaite du CRB Baraki battu en déplacement par le CRB Bordj Bou Arréridj (32-26). A noter que le MC Saida a signé sa première victoire de la saison en dominant l'O. El Oued (26-22).