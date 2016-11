LIGUE 2 MOBILIS-10E JOURNÉE Le PAC et l'USMB freinés

Les Pacistes chutent pour la première fois de la saison

Les plus grands bénéficiaires de cette 10e journée ont été le CA Bordj Bou Arrériridj et l'US Biskra, ayant remporté de précieuses victoires, respectivement contre la JSM Skikda (2-1) et le GC Mascara (1-0).

La JSM Béjaïa a conservé sa première place au classement de la Ligue 2 Mobilis sans jouer, et aura l'occasion de creuser l'écart davantage sur ses principaux concurrents, en accueillant le MC Saïda en clôture de la 10e journée, hier soir. La JSMB a surtout profité des faux pas du Paradou AC (2e) et de l'USM Blida (3e), battus respectivement (3-0) par l'Amel Boussaâda et (2-1) par l'ASM Oran, avant-hier, en ouverture de cette 10e journée. Le PAC, leader incontesté de la Ligue 2 Mobilis pendant les huit premières journées a pris une énorme claque à Boussaâda, où l'Amel local a plié le match en seulement 22 minutes, grâce notamment à Chaouti, auteur d'un doublé aux (3' et 22'), et Bentaleb sur penalty à la 10e minute. De son côté, l'USM Blida a commencé par mener, et dès la 7e minute à Oran, grâce à Bendiaf, mais ne lâchant rien, l'ASMO a réussi à égaliser par Tchikou (31'), avant de l'emporter (2-1) grâce à El Ghomari, auteur du 2e but à la 70e minute. La plupart des autres matchs de cette 10e journée se sont soldés par des nuls, à commencer par le derby de la Mitidja, WA Boufarik - RC Arba, qui s'est achevé sur le score d'un but partout. Lanterne rouge, les Bleu et Blanc étaient les premiers à trouver le chemin des filets dans ce derby, grâce à Bouteldja (58'). Mais à force d'insister, le WAB a réussi à égaliser par Aït Mimoun (70'). Au Khroub, l'ASK s'est neutralisé (1-1) avec le MC El Eulma, tout comme l'ASO Chlef, tenu en échec par le CRB Aïn Fakroun sur le même score. Les plus grands bénéficiaires de cette 10e journée ont été le CA Bordj Bou Arréridj et l'US Biskra, ayant remporté de précieuses victoires, respectivement la JSM Skikda (2-1) et le GC Mascara (1-0). Après l'ouverture du score par Bouafia (45'), la JSMS avait réussi à égaliser par Khezri (62'), mais les Criquets ont arraché la victoire à l'ultime seconde du temps réglementaire, grâce à Guedjali, auteur du but victorieux à la 90e minute. A Biskra, le GC Mascara avait également tenu bon pendant 90 minutes, avant de s'effondrer dans le temps additionnel devant Djabout, auteur du but victorieux à la 90'+4. Un précieux succès qui permet au nouveau promu, l'US Biskra de se hisser à la 6e place du classement, à égalité avec l'ASMO et le CRBAF, avec 14 points, au moment où le GCM reste avant-dernier, avec cinq petites unités au compteur. Le CABBA s'est quant à lui rapproché du pied du podium, avec désormais quatre longueurs de retard sur le leader JSM Béjaïa.