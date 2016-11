LIGUE 1 MOBILIS - 12E JOURNÉE : MO BÉJAÏA Que de regrets pour les Crabes

Par Boualem CHOUALI -

Yaya et ses partenaires n'arrivent toujours pas a sortir de la crise

Cette rencontre de la 12ème journée de la Ligue 1 Mobilis, qui a opposé le MOB au MCO au stade de l'Unité maghrébine de Béjaïa a surtout été marquée par les incidents qui ont eu lieu entre les supporters des deux camps et qui ont entraîné un arrêt du match pendant une bonne vingtaine de minutes en première période.

Hormis cet incident regrettable, la rencontre s'est déroulée dans les meilleures conditions sportives et organisationnelles.

En effet, si la première période a été émaillé par ces incidents, la deuxième période a été plaisante à plus d'un titre. On assistera à une belle deuxième période marquée par la domination des Vert et Noir devant une coriace équipe des Rouge et Blanc d'Oran qui ont pu gérer et le temps et le score, étant donné qu'à la fin des courses c'est un point précieux de pris à Béjaïa.

Le match fut entamé tambour battant par les deux équipes, mais surtout par les gars de la Soummam dans l'obligation de réagir pour reprendre le championnat à domicile par un résultat positif.

En effet, dos au mur, les Béjaouis qui se devaient de réagir devant une équipe du haut du tableau, le MC Oran en l'occurrence qui partageait la première place du podium avec l'USMA et le MCA, a été au rendez-vous sur le terrain, mais sans toutefois arriver à prendre le dessus en matière de résultat technique.

En deuxième période, après la pause citron, les poulains de Lakhdar Adjali, se sont surpassés en dominant de bout en bout leur adversaire pendant une bonne vingtaine de minutes.

Totalement désemparés devant les rushs successifs des Béjaouis, poussés à l'erreur, les Oranais ont concédé une faute à l'intérieur de la surface de réparation puisqu'à la 65', Belkacemi lancé par une balle en profondeur, sera déséquilibré par Delhoum dans la surface de réparation.

Le directeur de jeu, non loin de l'action, désignera le point de penalty. Contre toute attente, en présence même du tireur de penalty maison, Lakhdari s'empara du ballon pour exécuter la sentence. Devant un Natèche, le keeper oranais des grands jours, Lakhdari verra son tir dévié par ce dernier à la grande satisfaction de ses camarades. Un ratage, en somme, qui donnera des ailes aux visiteurs. Mais, la détermination restera présente dans le camp des Vert et Noir, mais c'était sans compter sur la volonté et surtout la bonne organisation des visiteurs en défense notamment.

Pour l'entraîneur des Rouge et Blanc, c'est un bon point de pris «nous avons assisté à une bonne deuxième période. Il est vrai que nous nous sommes déplacés à Béjaïa dans le but de repartir avec le meilleur résultat positif possible, à la fin des courses je dirais que c'est un très bon point de pris devant une bonne équipe du MOB qui méritait de gagner aussi», a laissé dire le coach oranais, l'ex-international Omar Belatoui. Quant à Lakhdar Adjali qui avait la rude tâche de préparer l'équipe et coacher cette rencontre, en l'absence du coach en chef Nacer Sendjak, c'est plutôt la chance qui a tourné le dos à son équipe «après une première période où nous avons manqué de réalisme, en deuxième période nous avons assisté à de très belles phases de jeu. Mes joueurs ont dominé les débats de bout en bout, mais sans parvenir à mettre le ballon au fond des filets, en dépit d'un penalty accordé par le directeur de jeu. Je dirais tout simplement que la chance nous a tourné le dos aujourd'hui. C'est un bon match dans l'ensemble malgré les perturbations que nous avons vécues. Il faut vite oublié ce match et penser rapidement au parcours qui nous attend».