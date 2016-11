LIGUE 1 MOBILIS - 12E JOURNÉE : NA HUSSEIN DEY Le Nasria mise sur la coupe

Par Saïd MEKKI -

A trois journées de la fin de la phase aller du championnat de Ligue 1 Mobilis, le Nasria, finaliste malheureux de la dernière coupe d'Algérie, est en pleine crise de mauvais résultats en enregistrant sa 6e défaite de la saison face à l'USMA.

La direction de l'équipe et le staff technique des Sang et Or sont bien conscients et surtout mobilisés pour tenter de redresser la barre de l'équipe en plein doute. N'ayant récolté qu'un seul point dans les six dernières rencontres, Herida et ses coéquipiers sont bien découragés bien qu'ils aient toujours fourni de gros efforts durant les matchs, se créant même d'innombrables occasions de but, mais, sans pouvoir les concrétiser. Aussi, le premier problème des joueurs du coach français, Alain Michel, qui a succédé à Youcef Bouzidi avec son quatrième match sur le banc du NAHD, est celui de l'efficacité offensive.

Le second problème à régler est la fébrilité de la défense des Sang et Or. Seulement, le temps presse et l'équipe s'apprête d'ailleurs à disputer le week-end prochain son match choc des 36es de finale de la coupe d'Algérie face au MO Béjaïa sans oublier les trois derniers matchs au programme de l'équipe en championnat.

En effet, lors des trois prochaines journées du championnat, le NAHD jouera deux fois à domicile contre le DRB Tadjenanet et le MO Béjaïa (13e et 15e journée), et se déplacera à Constantine (14e journée).

La dernière défaite des Nahdistes face à l'USM Alger a fait très mal aux joueurs qui en dépit de leur bonne prestation ont péché par manque de réalisme. Et pour permettre aux joueurs de «récupérer» de ce choc des mauvais résultats, Alain Michel a donc accordé aux joueurs deux jours de repos avant la reprise des entraînements prévue aujourd'hui pour préparer le prochain match de coupe d'Algérie devant une équipe du MO Béjaïa, capable du meilleur comme du pire.

Le coach du NAHD sait très bien que beaucoup de travail attend ses joueurs pour reprendre confiance et pourquoi pas jouer les premiers rôles. Alain Michel a bien reconnu que «la situation est compliquée malgré le bon effectif dont on dispose. Avec un bilan pareil, il faut fermer nos gueules et se mettre au travail».

Pour le moment et en attendant la fin de la 12e journée dont les derniers matchs se jouaient hier au moment où on mettait sous presse, le NAHD partage la 10e place avec l'USMH, le CSC et le DRBT avec 12 points chacun, soit exactement à 3 points du premier relégable, le CR Belouizdad.

Le défenseur Herida estime de son côté que «la situation est inquiétante dans la mesure où nous venons d'enregistrer notre sixième match sans victoire» avant d'ajouter que «désormais, on n'a d'autres choix que de redoubler d'efforts pour redresser la barre». En tout cas, joueurs, staff dirigeant et staff technique sont bien mobilisés pour que l'équipe retrouve son efficacité en attendant la fin de la phase aller et le début du mercato pour effectuer un renforcement de l'équipe dans la perspective de faire une bonne phase retour.