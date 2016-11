AGENCE MONDIALE ANTIDOPAGE Le Britannique Craig Reedie réélu pour un nouveau mandat

Le Britannique Craig Reedie a été réélu pour un deuxième mandat de trois ans à la tête de l'Agence mondiale antidopage (AMA), a annoncé l'agence, réunie en Conseil de fondation hier à Glasgow (Ecosse). L'Ecossais, unique candidat à sa propre succession, avait été élu à la présidence de l'agence en 2013, succédant à l'Australien John Fahey. La ministre norvégienne des Sports Linda Hofstad Helleland a été élue dimanche à la vice-présidence de l'AMA. Fondée en 1999 à l'initiative du Comité international olympique (CIO) à la suite du scandale Festina dans le cyclisme, l'AMA, basée à Montréal (Canada) et dont le budget de 27M USD (25,2 M EUR) est financé à parité par le CIO et les gouvernements, il a pour but d'harmoniser les politiques et les règlements antidopage parmi les organisations sportives et les gouvernements du monde entier.