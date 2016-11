CONCOURS NATIONAL DES JEUNES TALENTS DE BILLARD Bouguessa vainqueur à Tébessa

Le jeune billardiste du club Affak Hammamet de Tébessa Bouguessa Sadek a remporté le concours national des jeunes talents de billard, clôturé avant-hier à la salle spécialisée «Mouldi» de Hammamet à Tébessa. Bouguessa s'est imposé en finale devant Rahmani Salah, du Raja Batna sur le score de 5 à 3 après près de 1h30 d'intenses échanges.

Chez les poussins de moins de 14 ans, Harrachi Akram de l'Affak Hammamet de Tébessa, s'est imposé en finale devant son coéquipier Aib Raed sur le score de 4-0.

Le directeur de la compétition Rachid Affoun s'est félicité du niveau de l'organisation de ce tournoi marqué par le respect de toutes les normes internationales dictées par la Fédération internationale de billard (FIB), et par un niveau technique «très acceptable» dans l'ensemble.

Le vainqueur de ce concours des moins de 21 ans représentera la sélection nationale au prochain championnat arabe qui aura lieu du 21 au 28 décembre à Amman en Jordanie. En prévision du championnat arabe, l'Equipe nationale de billard composée de six joueurs dont cinq seniors et un de moins de 21 ans effectuera du 24 au 26 novembre un stage de préparation de trois jours à El Yachir dans la wilaya de Bordj Bou Arréridj, selon le président de la commission nationale de Billard Affoun Rachid, dont l'objectif et «d'arracher une place sur le podium dans ce rendez-vous arabe».

Ce concours national de deux jours, organisé par l'Association AFAK Hammamet, de Tébessa en collaboration avec la Fédération algérienne de rafle et de billard a regroupé 48 jeunes billardistes, issus de 14 wilayas du pays dans le jeu à huit.