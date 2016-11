COUPE D'ALGÉRIE 2016-2017 Les 16es et 8es de finale programmés pour décembre

Les 16es et 8es de finale de la coupe d'Algérie 2016-2017 se joueront en décembre prochain, a annoncé la Fédération algérienne de football sur son site officiel. Les 16es de finale auront lieu les 16 et 17 décembre tandis que les 8es auront lieu les 27 et 28 du même mois, selon la même source qui ajoute que la trêve hivernale interviendra à l'issue des matchs des 8es.

Le tirage au sort des 16es et des 8es de finale de la coupe d'Algérie aura lieu le 4 décembre 2016 à Alger. Les 32es de finale de «Dame coupe» auront lieu les 25 et 26 novembre. Le tirage au sort de ce tour effectué dimanche dernier a donné lieu à de belles affiches, entre autres MO Béjaïa-NA Hussein-Dey, CS Constantine-ASM Oran et JSM Béjaïa-USM Blida.

Le vainqueur de la dernière édition, le MC Alger, a hérité d'un club de division amateur, à savoir l'OM Arzew.