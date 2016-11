COURSE NATIONALE SUR ROUTE À SOUK AHRAS Participation de 250 athlètes

Quelque 250 coureurs (filles et garçons) issus de 22 wilayas du pays ont pris part, avant-hier, au départ de la traditionnelle course nationale sur route, abritée par la ville de Souk-Ahras, inscrite dans le programme de commémoration du 62ème anniversaire de la mort du chahid Badji Mokhtar. Cette course de 12 km, organisée à l'initiative de la ligue du sport et travail (LST) de la wilaya s'est déroulée dans de très bonnes conditions organisationnelles.

Le coup d'envoi de cette manifestation a été donné à partir du regroupement urbain d'Aïn-Seynour (Mechroha) et les participants ont emprunté, sur un itinéraire de 12 km, des parcours et pistes jusqu'au complexe sportif de l'antique Taghaste.

Cette manifestation sportive commémorative, laquelle enregistre une grande adhésion, d'année en année, est destinée à encourager la pratique sportive et l'esprit de compétition, ainsi que le raffermissement des relations entre les équipes participantes, a indiqué le président de la ligue organisatrice de cette course, Abdelhadi Trade.

Initiée dans le cadre d'un programme tracé selon une approche de développement durable, cette joute vise l'encouragement du sport en milieu professionnel, notamment l'athlétisme, a encore souligné Tarde.