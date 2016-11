FIFA L'Algérie va chuter à la 5e place africaine

La FIFA publiera la semaine prochaine le dernier classement mondial de l'année 2016. Après avoir perdu sa place de leader en Afrique en septembre, l'Algérie, actuellement troisième, va encore glisser dans le classement. En effet, après la défaite contre le Nigeria (3-1), l'EN va se retrouver à la cinquième place africaine en novembre, derrière le Sénégal, nouveau leader, la Côte d'Ivoire, la Tunisie et l'Egypte. La dernière fois que l'Algérie a été classée aussi bas remonte à juin 2013. Et pour retrouver L'EN hors du top 5, il faut placer le curseur à septembre 2011, les Verts occupaient alors la septième place. L'Algérie aurait pu finir l'année à la deuxième place en décrochant un match nul contre le Nigeria, voire à la première en cas de victoire à Uyo. Durant la CAN 2017, l'Equipe nationale va affronter deux des trois meilleures équipes africaines, le Sénégal et la Tunisie, une occasion en or pour remonter rapidement dans le classement.