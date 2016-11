LEICESTER CITY Mahrez marque mais perd encore

Le FC Watford a réalisé une première, battre le champion en titre. En effet, avant-hier, les coéquipiers d'Adlène Guedioura ont battu les Foxes de Mahrez et Slimani. Si l'avant-centre de l'EN n'était pas dans le groupe dû à un problème aux adducteurs, Mahrez débutait la partie, tandis que Guedioura prenait place sur le banc des Hornets. Et les locaux n'eurent besoin que d'une minute pour trouver la faille par Etienne Capoue d'une reprise du droit. Pereyra double la mise à la 13e. Mahrez réduit l'écart deux minutes plus tard par penalty obtenu par Jamie Vardy déséquilibré par Miguel Angel Britos. Avec cette seconde défaite d'affilée, Leicester reste à la 14e à deux points seulement du premier relégable Hull City.