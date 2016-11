LIGUE INTER-RÉGIONS DE FOOTBALL L'AG élective aura lieu à l'issue de la phase aller

L'Assemblée générale élective (AGE) de la Ligue inter-régions de football (LIRF) se déroulera le week-end qui suivra la 15e et dernière journée de la phase aller du championnat, a annoncé hier la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

La décision de la tenue de cette AGE a été prise «après consultation des clubs dans le strict respect des statuts en vigueur», précise l'instance fédérale. Cette dernière avait décidé en juillet d'interdire au président sortant de la LIRF, Mohamed Hadj Boukaroum, toute activité liée au football pour «endettement cumulé au sein de la LIRF relatif aux droits d'engagement et amendes non encore payés par les clubs (...).

L'ex-président de la LIRF a permis cet endettement et porté un préjudice certain à la Ligue sur le plan financier, administratif et sportif», avait expliqué la FAF.

Les représentants des clubs avaient alors établi une série de revendications ayant trait au déroulement des élections qui ne se sont finalement pas tenues pour plusieurs raisons. Benmedjeber Youcef était l'unique candidat au poste de président pour succéder à Boukaroum.

Par ailleurs, 10 championnats de wilaya (Illizi, Saïda, Naâma, El Bayadh, Tissemsilt, Constantine, Jijel, Mila,Oum El Bouaghi et Bordj Bou Arréridj) n'ont pas encore démarré pour diverses raisons, regrette la FAF.

Néanmoins, 240 championnats sur tout le territoire national dont les championnats de Régionale 1 et 2 se déroulent dans de «très bonnes» conditions, a-t-elle conclu.